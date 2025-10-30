Verletzungsschock: Neue Sorgen für den GAK!

Sportlich läuft es beim GAK derzeit ohnehin nicht rund – nach elf Spielen sind die Grazer in der Bundesliga ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz. Mit gerade einmal sechs Toren glänzte die Offensive auch nicht gerade. Und nun kommt vor dem so wichtigen Spiel daheim gegen Altach am Samstag ein Verletzungsschock hinzu.