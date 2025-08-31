Mit mentalem Warm-up optimal ins Schuljahr starten

Zu viele Apps oder komplizierte Systeme lenken eher ab, als dass sie Ordnung bringen. Einfache, visuell gut verständliche Pläne reichen meist völlig aus. Auch Lernstrategien sollten zu Beginn nicht zu ambitioniert sein. Nach Wochen voller Freizeit ist der Kopf oft träge. Kurze, spielerische Einheiten sind effektiver als stundenlanges Pauken. Kreuzworträtsel, Kopfrechenspiele, gemeinsames Vorlesen oder Quizfragen wecken die Lust am Denken, ohne dass es sich wie Unterricht anfühlt. Schrittweise kann das Pensum dann gesteigert werden, sobald der Alltag wieder rhythmisch läuft.