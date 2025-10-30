Niederlande: Wilders und Linksliberale gleichauf

Die Parlamentswahl in den Niederlanden war vorgezogen worden. Die rechte Regierung, die aus vier Parteien bestand, hatte im Juni ihr Aus verkündet. Stärkster der vier Koalitionspartner war die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders. Dieser wurde jedoch nicht selbst Ministerpräsident. Diese Position bekleidete der parteilose frühere Spitzenbeamte Dick Schoof. Nach weniger als einem Jahr zog sich Wilders mit seiner Partei schon wieder aus der Regierung zurück, sodass vorgezogene Neuwahlen fällig waren.