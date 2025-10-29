„Pille danach“ ab sofort kostenlos erhältlich

Die „Pille danach“ ist in England ab sofort kostenlos in 10.000 britischen Apotheken erhältlich. Das Notfallmedikament bekommt man ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik.
Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.
Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem „Game-Changer“.
Die „Pille danach“ ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bisher war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.
„Größte Änderung seit den 1960ern“
Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von „einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er-Jahren“.
