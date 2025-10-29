Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

England prescht vor

„Pille danach“ ab sofort kostenlos erhältlich

Leben
29.10.2025 11:29
Von der Maßnahme erhofft man sich eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten ...
Von der Maßnahme erhofft man sich eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)

Die „Pille danach“ ist in England ab sofort kostenlos in 10.000 britischen Apotheken erhältlich. Das Notfallmedikament bekommt man ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik.

0 Kommentare

Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem „Game-Changer“.

Über die „Pille danach“

Die „Pille danach“ ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bisher war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

„Größte Änderung seit den 1960ern“
Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von „einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er-Jahren“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Mittwoch
Für MEHR Wohlbefinden: Die tägliche Turneinheit
Der Wirecard-Spion:
Akte Marsalek: Das Rätsel um den Geheimagenten
Persönliche Einblicke
Gary Lux im Wordrap: Kurze Fragen, klare Antworten
Folge von Dienstag
Für unsere Gesundheit: Die tägliche Turneinheit!
Moderator Hannes Steiner, Kurier-Sportjournalist Andreas Heidenreich sowie die beiden Experten ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Der internationale Absturz & der wilde El Clásico
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
168.892 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
136.628 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.351 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Leben
England prescht vor
„Pille danach“ ab sofort kostenlos erhältlich
Krone Plus Logo
Expertin gegen Verbote
„Liebe Kinder, esst so viel Süßes, wie ihr wollt!“
Folge von Mittwoch
Für MEHR Wohlbefinden: Die tägliche Turneinheit
Equal Pay Day
Frauen arbeiten 60 Tage im Jahr „gratis“
Alarmierende Lücke
2000 Kinder in Österreich können nicht zum Arzt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf