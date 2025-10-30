Nach Krypto-Betrug ist Tiroler 100.000 Euro ärmer

„Geldfluss konnte nicht nachverfolgt werden“

Mitte Oktober ließ sich der Tiroler einen sechsstelligen Eurobetrag auf sein Bankkonto überweisen. „Dazu gab er über ein Programm Zugriff auf seinen Computer und der Betrag schien auf seinem Konto auf.“ Wenige Tage später war das Geld jedoch wieder von seinem Konto verschwunden.