Neun Gesetze für Spitäler statt einer Lösung

Neun verschiedene Gesetze

Immer noch hat in Österreich jedes Bundesland sein eigenes Krankenanstaltengesetz. Immer noch gibt es auch technisch keine bundesweite Lösung, Kapazitäten für Intensivbetten, Operationen etc. sichtbar zu machen. Vorbilder gibt es dazu auch auf nationaler Ebene. In Niederösterreich steht mit dem sogenannten AVN-System (Akutversorgung Niederösterreich) ein modernes, digital unterstütztes Steuerungssystem zur Verfügung. Es zeigt in Echtzeit an, welche Krankenhäuser über freie Kapazitäten in Bereichen wie Schockraum oder Herzkatheterlabor verfügen und wird von der Leitstelle genutzt, um im Notfall rasch zu koordinieren, welche Klinik für den jeweiligen Patienten geeignet ist.