Strafgerichtshof will Microsofts Office ersetzen

Zuständig für mehr als 120 Staaten

Der Internationale Strafgerichtshof ist ein ständiges internationales Strafgericht außerhalb der Vereinten Nationen und hat seinen Sitz im niederländischen Den Haag. Seine juristische Grundlage ist das multilaterale Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998. Der IStGH nahm seine Tätigkeit am 1. Juli 2002 auf und ist für mehr als 120 Staaten zuständig – etwa 60 Prozent aller Staaten weltweit.