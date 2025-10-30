Vorteilswelt
„Das ist unfair“

Unverständnis bei Alonso: „Die FIA schaut weg“

Formel 1
30.10.2025 07:20
Fernando Alonso nimmt die FIA in die Pflicht.
Fernando Alonso nimmt die FIA in die Pflicht.

„Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde einfach wegschaut“, ärgerte sich Fernando Alonso nach dem Großen Preis von Mexiko, dass zahlreiche Fahrer ohne Konsequenzen davonkamen, obwohl sie Kurven abgekürzt hatten. 

„Wir sind alle ziemlich aggressiv in Kurve 1 gestochen, und alles sah gut aus, aber ich glaube, ein paar Autos sind in Kurve 2 und 3 einfach geradeaus gefahren, und dann haben sie sich wieder eingereiht, etwa drei oder vier Autos vor mir, als wäre nichts geschehen“, so der Aston-Martin-Fahrer über die hektische Auftaktrunde am Autodromo Hermanos Rodriguez.

Abkürzung blieb für Großteil unbestraft
Während Lewis Hamilton eine Zehnsekunden-Strafe aufgebrummt wurde, kam der Rest der Fahrer ungestraft davon. Zum Unverständnis von Alonso. „Also das ist schon etwas unfair, würde ich sagen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde, in der ersten Kurve, einfach wegschaut“, ärgerte sich der Spanier. „Sorry, man kann doch nicht einfach Vollgas geben und auf diese Weise zwei oder drei Positionen gutmachen. Normalerweise muss man solche Plätze danach wieder abgeben.“

Alonso werde es seinen Gegnern nächstes Mal gleichtun und ebenfalls abkürzen. „Hoffentlich sind die Kommissare dann auch so freigiebig.“

