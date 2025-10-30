Unverständnis bei Alonso: „Die FIA schaut weg“

Abkürzung blieb für Großteil unbestraft

Während Lewis Hamilton eine Zehnsekunden-Strafe aufgebrummt wurde, kam der Rest der Fahrer ungestraft davon. Zum Unverständnis von Alonso. „Also das ist schon etwas unfair, würde ich sagen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde, in der ersten Kurve, einfach wegschaut“, ärgerte sich der Spanier. „Sorry, man kann doch nicht einfach Vollgas geben und auf diese Weise zwei oder drei Positionen gutmachen. Normalerweise muss man solche Plätze danach wieder abgeben.“