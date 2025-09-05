Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elon Musk nicht dabei

USA: Trump organisiert Dinner für Tech-Giganten

Digital
05.09.2025 12:24
Unter den Gästen bei dem Dinner war auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
Unter den Gästen bei dem Dinner war auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.(Bild: AFP/2025 Getty Images)

Mark Zuckerberg, Sam Altman und Tim Cook – die Liste der prominenten Gäste bei einem Dinner im Weißen Haus ist lang. Auffällig war das Fernbleiben eines Tech-Giganten.

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus geladen. Nicht anwesend bei dem Treffen war sein früherer Berater, der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber „leider“ nicht teilnehmen, zitierten US-Medien Musk.

„Brillanteste Köpfe“ an einem Tisch
An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz, an Trumps linker Seite saß seine Ehefrau Melania. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei. „Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt“, sagte Trump laut US-Medien. „Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ.“

Unternehmer sprachen Trump große Dankbarkeit aus
Die Bosse dankten dem Präsidenten reihum und sprachen über geplante Investitionen in den USA. Zuckerberg sagte, alle Anwesenden tätigten „enorme Investitionen“ in den USA, „um Rechenzentren und Infrastruktur aufzubauen, die die nächste Innovationswelle vorantreiben werden“. Meta plant laut Zuckerberg Investitionen in Höhe von mindestens 600 Mrd. Dollar (515 Mrd. Euro) in den USA bis 2028, wie aus einem Video des Treffens hervorging.

Lesen Sie auch:
Zu fester Händedruck oder steckt mehr dahinter? Rund um den Gesundheitszustand von US-Präsident ...
Krone Plus Logo
Expertin analysiert
Gerüchteküche? So krank ist Donald Trump wirklich
04.09.2025
Das wird nicht billig
Trump will aus Pentagon „Kriegsministerium“ machen
05.09.2025
Einführung „sehr bald“
Trump droht Tech-Bossen mit Zoll auf Chip-Importe
05.09.2025

„Danke, dass Sie ein so wirtschafts- und innovationsorientierter Präsident sind. Das ist eine sehr erfrischende Veränderung“, sagte Altman. „Ich denke, dies wird uns für eine lange Zeit großen Erfolg an der Spitze der Welt bringen. Ohne Ihre Führung wäre das nicht möglich.“

Tech-Firmen sprechen von Investitionen in Milliardenhöhe
Apple wird laut Cook voraussichtlich 600 Mrd. Dollar in den USA investieren. „Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir in den USA umfangreiche Investitionen tätigen und wichtige Produktionsstätten hier ansiedeln können“, sagte Cook laut „Wall Street Journal“.

Trump und Tech-Elite suchen Nähe zueinander
Das Abendessen unterstreiche, wie eng die Trump-Regierung mit führenden Vertretern der Technologiebranche zusammenarbeiten wolle und wie sehr wiederum die Branche daran interessiert sei, sich die Gunst des Präsidenten zu sichern, schrieb das „Wall Street Journal“. Auch über Investitionen in Künstliche Intelligenz sei gesprochen worden.

Biden warnte vor „kleiner Gruppe reicher Menschen“
Bei Trumps Amtseinführung hatten die Tech-Bosse Ehrenplätze bekommen. Die Konzernchefs bzw. ihre Unternehmen hatten für die Amtseinführung gespendet. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte in einer seiner letzten Ansprachen vor einer Oligarchie in den USA gewarnt, die Herrschaft einer kleinen Gruppe Reicher.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
175.895 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
168.221 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
156.304 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1797 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1195 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
895 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Digital
Elon Musk nicht dabei
USA: Trump organisiert Dinner für Tech-Giganten
Proton-Studie zeigt:
So abhängig sind unsere Firmen von US-Technologie
Einführung „sehr bald“
Trump droht Tech-Bossen mit Zoll auf Chip-Importe
EZB-Chef Cipollone:
Gesetze für Digital-Euro sollen noch 2026 kommen
Vorfall in Italien
Hacker kapern X-Account des Verteidigungsministers

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf