Geballte Rapid-Power

Stimmen Sie ab: Wer erzielte das Tor des Monats?

Bundesliga
05.09.2025 12:30

Die ersten Wochen der neuen Bundesligasaison sind schon wieder vorbei. krone.at kürt in Kooperation mit Sky Sport Austria das schönste Tor des Monats August. Stimmen Sie ab (siehe unten).

Zur Auswahl stehen die Gewinner der „Tor der Runde“-Votings der ersten fünf Spieltage. Und da ist geballte Rapid-Power vorhanden.

Mit Petter Nosa Dahl, Nikolaus Wurmbrand und Ercan Kara sind gleich drei Grün-Weiße dabei, außerdem stehen noch zur Wahl: Alexander Gorgon (Altach) und Max Johnston (SK Sturm).

