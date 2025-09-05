Vorteilswelt
05.09.2025 12:23
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Eine neue Vertrauensumfrage zeigt ein zwiegespaltenes Bild: Während mehrere SPÖ-Ministerinnen und Minister im Spitzenfeld landen, kämpft Parteichef Babler mit sinkenden Werten. In Zeiten von Inflation und trister Wirtschaftslage stellt sich die Frage: Welchen Kurswechsel braucht die SPÖ, um das Vertrauen der Bevölkerung nicht zu verlieren?

Der Vertrauensindex zeigt, dass viele Menschen der SPÖ in den Bereichen Finanzen, Justiz, Gesundheit und Soziales derzeit mehr zutrauen als den anderen Parteien. Auffällig ist jedoch, dass ausgerechnet Parteichef Andreas Babler deutlich an Zuspruch verliert und im internen Vergleich am Ende seines Teams steht. Beliebte Ministerinnen und Minister treffen auf einen schwachen Parteichef. Das wirft Fragen zur SPÖ-Strategie auf.

(Bild: Krone KREATIV)

Wie können Politikerinnen und Politiker Ihr Vertrauen gewinnen? Welcher Person der Politik vertrauen Sie aktuell am meisten – und weshalb? Welchen Kurswechsel bräuchte die SPÖ, um das Vertrauen der Bevölkerung in sie aufrechtzuerhalten, oder soll der aktuelle Kurs beibehalten werden? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Folgen Sie uns auf