Eine neue Vertrauensumfrage zeigt ein zwiegespaltenes Bild: Während mehrere SPÖ-Ministerinnen und Minister im Spitzenfeld landen, kämpft Parteichef Babler mit sinkenden Werten. In Zeiten von Inflation und trister Wirtschaftslage stellt sich die Frage: Welchen Kurswechsel braucht die SPÖ, um das Vertrauen der Bevölkerung nicht zu verlieren?
Der Vertrauensindex zeigt, dass viele Menschen der SPÖ in den Bereichen Finanzen, Justiz, Gesundheit und Soziales derzeit mehr zutrauen als den anderen Parteien. Auffällig ist jedoch, dass ausgerechnet Parteichef Andreas Babler deutlich an Zuspruch verliert und im internen Vergleich am Ende seines Teams steht. Beliebte Ministerinnen und Minister treffen auf einen schwachen Parteichef. Das wirft Fragen zur SPÖ-Strategie auf.
Wie können Politikerinnen und Politiker Ihr Vertrauen gewinnen? Welcher Person der Politik vertrauen Sie aktuell am meisten – und weshalb? Welchen Kurswechsel bräuchte die SPÖ, um das Vertrauen der Bevölkerung in sie aufrechtzuerhalten, oder soll der aktuelle Kurs beibehalten werden? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.