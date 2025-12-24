1,8 Millionen Menschen fühlen sich einsam

28 Prozent der 18- bis 74-Jährigen geben an, sich in den vergangenen vier Wochen zumindest manchmal einsam gefühlt zu haben. Das sind 1,8 Millionen Menschen. Fast jeder Zehnte (acht Prozent) war immer oder meistens einsam. Von Einsamkeit besonders betroffen sind junge Erwachsene. In der Altersgruppe 18 bis 34 Jahre berichteten zwölf Prozent, sich in den vergangenen vier Wochen „immer“ oder „meistens“ einsam gefühlt zu haben – deutlich mehr als bei den über 65-Jährigen, da waren es nur fünf Prozent.