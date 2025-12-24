Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Inititaive soll helfen

1,8 Millionen Menschen fühlen sich einsam

Innenpolitik
24.12.2025 09:00
Personen ab 65 Jahren verbringen durchschnittlich über 6,5 Stunden pro Tag allein – einsam ...
Personen ab 65 Jahren verbringen durchschnittlich über 6,5 Stunden pro Tag allein – einsam fühlen sich aber überdurchschnittlich junge Erwachsene.(Bild: stock.adobe.com null)

Fast jeder dritte Mensch in Österreich fühlt sich zumindest teilweise einsam. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria hervor. „Gerade in der Weihnachtszeit spüren viele Menschen ihre Einsamkeit besonders stark. Wir wollen mit einer Initiative Einsamkeit bekämpfen“, kündigt Sozialministerin Korinna Schumann an.

0 Kommentare

28 Prozent der 18- bis 74-Jährigen geben an, sich in den vergangenen vier Wochen zumindest manchmal einsam gefühlt zu haben. Das sind 1,8 Millionen Menschen. Fast jeder Zehnte (acht Prozent) war immer oder meistens einsam. Von Einsamkeit besonders betroffen sind junge Erwachsene. In der Altersgruppe 18 bis 34 Jahre berichteten zwölf Prozent, sich in den vergangenen vier Wochen „immer“ oder „meistens“ einsam gefühlt zu haben – deutlich mehr als bei den über 65-Jährigen, da waren es nur fünf Prozent.

Gesundheitliche Einschränkungen erhöhen Risiko
Personen mit chronischen Einschränkungen gaben in der Befragung „So geht’s uns heute“ im zweiten Quartal 2025 doppelt so häufig (13 Prozent) an, sich in den vergangenen vier Wochen „immer“ oder „meistens“ einsam gefühlt zu haben als Personen ohne Einschränkungen (sechs Prozent). In urbanen Gemeinden gaben elf Prozent an, sich „immer“ oder „meistens“ einsam zu fühlen, gegenüber sechs Prozent in ländlichen Regionen.

Zitat Icon

Wir investieren gezielt in Projekte, die Menschen zusammenbringen.

Sozialministerin Korinna Schumann

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Haushaltsform und Herkunft spielen eine wichtige Rolle
Alleinlebende (19 Prozent), Alleinerziehende (12 Prozent) sowie im Ausland Geborene (13 Prozent) sind überdurchschnittlich von Einsamkeit betroffen. Auch finanzielle Schwierigkeiten sind ein zentraler Risikofaktor: Personen aus Haushalten mit Arbeitslosigkeit (17 Prozent) oder niedrigem Einkommen (16 Prozent) fühlen sich deutlich häufiger einsam.

Die Entwicklung über die Zeit zeigt ein stabiles Niveau: Seit Ende 2021 bewegt sich der Anteil der „immer“ oder „meistens“ Einsamen zwischen sieben und zehn Prozent, trotz Rückgang der Pandemieeffekte. Die Erhebung zeigt weiter, dass im Alter mehr Zeit allein verbracht wird. Personen ab 65 Jahren verbringen durchschnittlich über 6,5 Stunden pro Tag allein, während Jugendliche nur rund 3,5 Stunden allein sind.

Lesen Sie auch:
So sieht Telefonseelsorge aus : eine helle Insel in der Nacht.
TELEFONSEELSORGE
Weihnachten ist die Einsamkeit oft besonders hart
22.12.2025
Stilles Leiden
Einsamkeit macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag
20.12.2025

„Einsamkeit macht krank – sie ist gesundheitlich so schädlich wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Wer Einsamkeit bekämpfen will, muss soziale Teilhabe, psychische Gesundheit und Prävention zusammendenken“, betont Schumann. Sie kündigt eine Initiative gegen Einsamkeit an. „Wir investieren gezielt in Projekte, die Menschen zusammenbringen – quer durch Generationen und Bundesländer. Gegen Einsamkeit hilft kein Einzelprojekt, sondern ein starkes soziales Netz.“

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.994 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.104 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
100.675 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Innenpolitik
Will bei Fed mitreden
Trump: „Die Inflation wird sich von selbst regeln“
Inititaive soll helfen
1,8 Millionen Menschen fühlen sich einsam
„Ideologen in Europa“
USA: Einreiseverbot für Hass-im-Netz-Aktivistinnen
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Mattle will eine Versicherung gegen Naturgefahren
Einigung erzielt
Neue Eisenstädter: Übernahme durch Land fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf