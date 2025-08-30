Selenskyj warnt vor neuer russischer Großoffensive

Moskau, das etwa ein Fünftel des ukrainischen Gebiets kontrolliert, hatte im Juli Fortschritte in der Region Dnipropetrowsk gemeldet. Diese Region ist bisher weitgehend von heftigen Angriffen verschont geblieben. In dieser Woche räumte Kiew jedoch ein, dass der russischen Armee dort erstmals ein Vorstoß gelungen sei. „Die Region wird massiv angegriffen. Es sind Explosionen zu hören“, schrieb der Gouverneur der Region auf Telegram. Er rief die Einwohnerinnen und Einwohner auf, Schutzräume aufzusuchen.