„Lage unter Kontrolle“
Selenskyj warnt vor neuer russischer Großoffensive
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einer weiteren großen Offensive im Industriegebiet Donbass gewarnt. Der Vorstoß könne um die Stadt Pokrowsk erfolgen. Die ukrainischen Truppen seien aber darauf vorbereitet, sagte er zugleich. Die Lage sei unter Kontrolle.
Wie berichtet, hat der russische Machthaber Wladimir Putin 100.000 Soldatinnen und Soldaten nahe Pokrowsk zusammengezogen. Die russischen Truppen bereiteten auf jeden Fall einen Angriff vor, sagte Selenskyj.
Moskau, das etwa ein Fünftel des ukrainischen Gebiets kontrolliert, hatte im Juli Fortschritte in der Region Dnipropetrowsk gemeldet. Diese Region ist bisher weitgehend von heftigen Angriffen verschont geblieben. In dieser Woche räumte Kiew jedoch ein, dass der russischen Armee dort erstmals ein Vorstoß gelungen sei. „Die Region wird massiv angegriffen. Es sind Explosionen zu hören“, schrieb der Gouverneur der Region auf Telegram. Er rief die Einwohnerinnen und Einwohner auf, Schutzräume aufzusuchen.
Laut ihm waren zwei Städte von den Angriffen betroffen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor einer Rakete gewarnt. Weitere Luftangriffe gab es auch in der südostukrainischen Region Saporischschja, bei der laut Behördenangaben Privathäuser zerstört und zahlreiche Einrichtungen beschädigt wurden.
In der Nacht auf Samstag wurden außerdem in Kiew Detonationen registriert. Vereinzelt war die Flugabwehr im Einsatz.
Attacken auf russische Ölraffinerien
Das ukrainische Militär griff laut eigenen Angaben unterdessen Ölraffinerien in den russischen Städten Krasnodar und Sysran an. In Krasnodar habe es mehrere Explosionen gegeben und ein Feuer sei ausgebrochen. Auch in Sysran brannte es laut Armeeangaben. Opfer gab es nicht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, in der Nacht Drohnen abgeschossen zu haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.