Will bei Fed mitreden

Trump: „Die Inflation wird sich von selbst regeln“

Wirtschaft
24.12.2025 09:39
Von links: US-Präsident Donald Trump und Notenbank-Chef Jerome Powell
Von links: US-Präsident Donald Trump und Notenbank-Chef Jerome Powell(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass die neue Chefin oder der neue Chef der Notenbank Fed seinen Vorstellungen folgen müsse. „Ich möchte, dass mein neuer Fed-Chef die Zinsen senkt, wenn es dem Markt gut geht“, schrieb er am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social.

Früher sei der Aktienmarkt bei guten Nachrichten gestiegen und bei schlechten gesunken, so sollte es auch sein. Heute falle der Markt jedoch bei guten Nachrichten, „weil jeder denkt, dass die Zinsen sofort angehoben werden, um einer potenziellen Inflation entgegenzuwirken“. Die Inflation werde sich jedoch von selbst regeln, ist Trump überzeugt. „Jeder, der mir dabei widerspricht, wird niemals Fed-Vorsitzender sein.“

Allerdings wandte der US-Präsident dann doch ein, dass die Zinsen immer noch zum richtigen Zeitpunkt angehoben werden könnten, sollte sich die Inflation nicht von alleine regeln. Mitte Dezember hatte der Republikaner gesagt, bei künftigen Zinsentscheidungen mitreden zu wollen. „Das bedeutet nicht – ich glaube nicht, dass er (der neue Fed-Chef, Anm.) genau das tun sollte, was wir sagen. Aber ich bin sicherlich eine kluge Stimme und man sollte mir zuhören“.

Die US-Notenbank ist politisch unabhängig. Sie hat die Aufgabe, für Preisstabilität, sprich eine moderate Inflation, und einen hohen Beschäftigungsgrad am Arbeitsmarkt zu sorgen. In den vergangenen Monaten hatte Trump den aktuellen Fed-ChefJerome Powell wiederholt scharf angegriffen, seinen Rauswurf in den Raum gestellt und zu sehr deutlichen Zinssenkungen aufgefordert. Powell kam dem nicht nach, seine Amtszeit wird im Mai 2026 auslaufen.

Wer ihm an der Spitze nachfolgt, ist bisher offen. Trump hatte eine Entscheidung bis Ende 2025 in Aussicht gestellt, aber bisher keine Kandidatin und keinen Kandidaten präsentiert. Mitte Dezember hatte er gesagt, er ziehe entweder den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh oder den Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, in Betracht. In der vergangenen Woche war dann von drei oder vier weiteren möglichen Kandidatinnen und Kandidaten die Rede.

