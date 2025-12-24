Trump: „Die Inflation wird sich von selbst regeln“

Allerdings wandte der US-Präsident dann doch ein, dass die Zinsen immer noch zum richtigen Zeitpunkt angehoben werden könnten, sollte sich die Inflation nicht von alleine regeln. Mitte Dezember hatte der Republikaner gesagt, bei künftigen Zinsentscheidungen mitreden zu wollen. „Das bedeutet nicht – ich glaube nicht, dass er (der neue Fed-Chef, Anm.) genau das tun sollte, was wir sagen. Aber ich bin sicherlich eine kluge Stimme und man sollte mir zuhören“.