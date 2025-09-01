Generalstabschef kündigt Herbstoffensive an

Das ukrainische Militär greift laut eigener Darstellung derzeit russische Stützpunkte auf der besetzten Halbinsel Krim an. Dabei seien mindestens drei Hubschrauber und sechs Luftkissenboote zerstört worden. Auch diese Angabe lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Selenskyj kündigte neue Angriffe tief in Russland an. Das teilte er nach einem Treffen mit General Olexandr Syrskyj auf der Plattform X mit. Russland werde seine Angriffe fortsetzen, bis es echte Anzeichen für eine Friedensbereitschaft Kiews sehe, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow unterdessen.