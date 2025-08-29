Friedenshoffnung wegen stümperhafter Diplomatie

Keine Aufzeichnungen, entscheidender Aussetzer

Was genau nun tatsächlich bei dem Treffen zwischen Putin und Witkoff gesagt wurde, bleibt unklar. Hauptgrund dafür ist ein entscheidendes Versäumnis des US-Sondergesandten: Er ging ohne einen Protokollführer des Außenministeriums in das Treffen – eigentlich ein Standardprozedere. Witkoff verließ somit den Kreml ohne Aufzeichnungen darüber, was Putin genau vorschlage. Wie „The Atlantic“ berichtete, verpasste der Gesandte es außerdem, nachzufragen, was mit russischen Truppen geschieht, die sich auf besetztem Gebiet befinden, das getauscht werden soll. Über einen Rückzug sei demnach nicht gesprochen worden.