EU-Kommission gibt grünes Licht für Mercosur-Deal

Doch eine Annahme des Paktes durch die EU-Staaten ist keinesfalls sicher. Vor allem Frankreich, Polen und Österreich haben sich bisher klar gegen EU-Mercosur positioniert. Auch das niederländische Parlament hat seine Regierung wiederholt mit großer Mehrheit aufgefordert, gegen den Pakt zu stimmen. Eine Zustimmung des bevölkerungsreichen und daher im EU-Rat stimmgewichtigen Italien gilt ebenfalls bei weitem nicht mehr als sicher.