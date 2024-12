Mercosur-Abkommen wie „Schlag ins Gesicht“

„Das Damoklesschwert Mercosur hängt nicht nur über uns, sondern über der Landwirtschaft, sondern über der ganzen Lebensmittelindustrie“, so der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer in Niederösterreich. Doch auch andere Themen würden, die heimischen Bäurinnen und Bauern beschäftigt, etwa der Pflanzenschutz. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ So seien etwa bei der Rapsproduktion 55 Prozent der Fläche in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, weil wichtige Wirkstoffe fehlen. „Es ist kaum möglich im Herbst anzubauen und über den Winter zu bringen, weil die ersten Schädlinge hier schon angreifen – unterstützt durch den Klimawandel“, liefert Mayr ein Beispiel.