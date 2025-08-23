Mercosur: „Die ÖVP muss sich endlich entscheiden“

Schwerer Vorwurf: „Fake News“

Auch bei einem zweiten EU-Thema greifen die Grünen die ÖVP an. Es geht um die Entwaldungsverordnung, die eigentlich schon in Kraft sein sollte, auf Druck, auch aus Österreich, aber verschoben wurde – und nun als Ganzes in der Kritik steht, etwa von der steirischen Landwirtschaftskammer. Die Verordnung soll die Rückverfolgbarkeit von Holzprodukten erleichtern, ÖVP-Vertreter befürchten aber ein „Bürokratiemonster“.