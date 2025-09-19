Brigittenauer Bauland birgt ein düsteres Geheimnis

Zwangsarbeiter hausten an der Nordwestbahnstraße

Es waren jene Zwangsarbeiter, die die beiden Flaktürme im Augarten bauen – und Schienen vom Nordwestbahnhof zum Augarten verlegen mussten. Jene, die das wissen, würden sich zumindest eine Gedenktafel wünschen. Ob dies möglich ist, kann man im Bezirk nicht beantworten. Die Letztverantwortung dafür liege natürlich bei jenem, der das Bauvorhaben umsetzt. Dennoch steht das Thema auf der Agenda der nächsten Sitzung der Bezirksvorstehung. Einen Antrag gibt es dann wohl. Ob künftig an der Nordwestbahnstraße noch etwas an die dunkle Zeit des Weltkrieges erinnern wird, steht in den Sternen.