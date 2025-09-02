Mofa-Lenkerin (16) nach Sturz in Spital geflogen

Eine 16-Jährige aus Wels fuhr am Montag gegen 17.45 Uhr mit ihrem Moped von Kematen an der Krems kommend Richtung Achleiten. Am Sozius befand sich eine 15-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf. Im Zuge des Linksabbiegevorganges von der L562 auf die Gemeindestraße „Achleiten“ kam die 16-jährige Lenkerin auf das Straßenbankett, wobei sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und daraufhin zu Sturz kam.