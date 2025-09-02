Vorteilswelt
Aufs Bankett geraten

Mofa-Lenkerin (16) nach Sturz in Spital geflogen

Oberösterreich
02.09.2025 07:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Ein banaler Fahrfehler endete für eine 16-jährige Mofa-Lenkerin und ihre mitfahrende Freundin (15) dramatisch: Das Mädchen geriet bei Kematen an der Krems (OÖ) mit dem Moped aufs Bankett und stürzte. Es wurde ins Welser Spital geflogen, die jüngere Freundin kam nach Kirchdorf.

0 Kommentare

Eine 16-Jährige aus Wels fuhr am Montag gegen 17.45 Uhr mit ihrem Moped von Kematen an der Krems kommend Richtung Achleiten. Am Sozius befand sich eine 15-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf. Im Zuge des Linksabbiegevorganges von der L562 auf die Gemeindestraße „Achleiten“ kam die 16-jährige Lenkerin auf das Straßenbankett, wobei sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und daraufhin zu Sturz kam.

Ins Klinikum Wels
Die 16-jährige Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Klinikum Wels gebracht. Die 15-jährige Beifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf gebracht.

