Mit Bleiburger Wiesenmarkt geht der Sommer zu Ende

Über 40 Jahre ist Brauhauschef Stefan Breznik als Gastronom beim märktlichen Treiben dabei: „Es ist Stress, aber einer in enger Verbundenheit mit unserer Region, den wir gerne in Kauf nehmen.“ Der Wiesenmarkt-Bieranstich hat ja bereits Freitagabend stattgefunden. Bürgermeister Visotschnig hat während der Marktzeit Unterstützung von „Biergamasta“ Albin Radocha vom Kömmel, der von den Bierdeckeln lacht. „Die gibts nur im Breznik-Zelt“, so das Bleiburger Urvieh. Mittlerweile sind die kuriosen Deckel bei Sammlern weltweit begehrt.“