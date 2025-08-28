Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Triffta oder fahlta?“

Kärntner Wiesenkegel-Tradition filmisch inszeniert

Kärnten
28.08.2025 13:30
Das Wiesenkegeln hat auf dem Bleiburger Wiesenmarkt jahrhundertelange Tradition.
Das Wiesenkegeln hat auf dem Bleiburger Wiesenmarkt jahrhundertelange Tradition.(Bild: ZvG)

Die Kegelbahn beim Bleiburger Wiesenmarkt wurde filmisch in Szene gesetzt. Am 28. August wird der Beitrag über das traditionsreiche Wiesenkegeln offiziell am Wiesenmarktgelände präsentiert.

0 Kommentare

Selbst der Künstler Werner Berg hat die Bleiburger Kegelbuben geliebt und auf der Leinwand verewigt. „Einst verspielten Bauern beim Kegeln Haus, Hof und Vieh“, weiß Bürgermeister Stefan Visotschnig.

Der 34-jährige Hobbyfilmer Lukas Wolbank hat mit dem Film „Triffta Fahlta“ nun eine Doku über das schicksalsträchtige Spiel produziert.

Zitat Icon

Mein Ziel war es, den besonderen Jargon, die Begebenheiten links und rechts der Bahn sowie die ungeschriebenen Gesetze, die seit langer Zeit vorherrschen, abzubilden.

Lukas Wolbank, Produzent von „Triffta Fahlta“

Bild: ZvG

Der Unterkärntner ist seit Kindestagen am Wiesenmarkt. „An zwei Märkten wurden Spieler befragt, Szenen gefilmt und mit der historischen Bedeutung des wohl ältesten Vergnügungsbetriebs am Gelände in Beziehung gebracht. Kegeln wird seit Jahrhunderten gelebt. Heute ist das alte Bauernkegeln aber vom Aussterben bedroht.“

 Der Film soll somit auch dazu auffordern, diese Tradition wieder zu beleben. „Es geht nicht ums Geld, sondern um die Freude am Kegeln.“ Aber auch heute wird am Wiesenmarkt noch um Geld gekegelt. „Je später die Stunde, umso höher der Einsatz“, weiß Marktmeister Arthur Ottowitz.

Die Bleiburger Kegelbuben haben das Wiesenkegeln geprägt.
Die Bleiburger Kegelbuben haben das Wiesenkegeln geprägt.(Bild: ZvG)
Es gilt, möglichst viele Holzkegel zu treffen und umzustoßen.
Es gilt, möglichst viele Holzkegel zu treffen und umzustoßen.(Bild: ZvG)

Der Film „Triffta Fahlta – Die Kegelbahn am Bleiburger Wiesenmarkt“ wird am 28. August um 20.15 Uhr am Wiesenmarktgelände beim Piko-Zelt uraufgeführt. Danach wird der Film auf YouTube frei abrufbar sein.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
175.500 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
88.647 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1903 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1869 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1853 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Kärnten
„Triffta oder fahlta?“
Kärntner Wiesenkegel-Tradition filmisch inszeniert
North Cape 4000
Bikepacking Europa: Von den Alpen zum Eismeer!
„Priorität Alpha“
Eurofighter „parken“ zum fünften Mal in Klagenfurt
Nach Kärnten
10.000 Kilometer zu Sommermarkt angereist
Krone Plus Logo
Analyse der Ursachen
Hoher Blutzoll in Kärnten: Bereits 27 Unfalltote
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf