Kärntner Wiesenkegel-Tradition filmisch inszeniert

Die Kegelbahn beim Bleiburger Wiesenmarkt wurde filmisch in Szene gesetzt. Am 28. August wird der Beitrag über das traditionsreiche Wiesenkegeln offiziell am Wiesenmarktgelände präsentiert.
Selbst der Künstler Werner Berg hat die Bleiburger Kegelbuben geliebt und auf der Leinwand verewigt. „Einst verspielten Bauern beim Kegeln Haus, Hof und Vieh“, weiß Bürgermeister Stefan Visotschnig.
Der 34-jährige Hobbyfilmer Lukas Wolbank hat mit dem Film „Triffta Fahlta“ nun eine Doku über das schicksalsträchtige Spiel produziert.
Mein Ziel war es, den besonderen Jargon, die Begebenheiten links und rechts der Bahn sowie die ungeschriebenen Gesetze, die seit langer Zeit vorherrschen, abzubilden.
Lukas Wolbank, Produzent von „Triffta Fahlta“
Bild: ZvG
Der Unterkärntner ist seit Kindestagen am Wiesenmarkt. „An zwei Märkten wurden Spieler befragt, Szenen gefilmt und mit der historischen Bedeutung des wohl ältesten Vergnügungsbetriebs am Gelände in Beziehung gebracht. Kegeln wird seit Jahrhunderten gelebt. Heute ist das alte Bauernkegeln aber vom Aussterben bedroht.“
Der Film soll somit auch dazu auffordern, diese Tradition wieder zu beleben. „Es geht nicht ums Geld, sondern um die Freude am Kegeln.“ Aber auch heute wird am Wiesenmarkt noch um Geld gekegelt. „Je später die Stunde, umso höher der Einsatz“, weiß Marktmeister Arthur Ottowitz.
Der Film „Triffta Fahlta – Die Kegelbahn am Bleiburger Wiesenmarkt“ wird am 28. August um 20.15 Uhr am Wiesenmarktgelände beim Piko-Zelt uraufgeführt. Danach wird der Film auf YouTube frei abrufbar sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.