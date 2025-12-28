Vorteilswelt
Giro, Tour und Vuelta

Konrad erwartet härtester Dreierpack der Radwelt

Sport-Mix
28.12.2025 12:30
Patrick Konrad fährt voran – 2026 bei Giro, Tour und Vuelta.
Patrick Konrad fährt voran – 2026 bei Giro, Tour und Vuelta.(Bild: Lidl-Trek/Getty Images)

Radstar Patrick Konrad startet bereits in zwei Wochen in die neue Saison, bei der Tour Down Under steht er für seinen Rennstall Lidl-Trek am Start. Es wird der Auftakt eines Jahres, in dem auf den Niederösterreicher der härteste Dreierpack der Radwelt wartet: Denn er steht im Aufgebot für Giro, Tour und Vuelta!

0 Kommentare

„Sicher hab ich Kekse genascht. Da muss man halt vielleicht das Frühstück weglassen“, zwinkert Patrick Konrad. Der Tour-Etappensieger und zweifache Papa hat die Weihnachtsfeiertage sichtlich genossen, vor Silvester geht’s noch zum Rest der Familie. Wo auch der Radprofi mit Sekt anstößt. „Wenn es einen Anlass gibt, mach ich das schon. Zum Beispiel, wenn ich eine Etappe gewinne.“ Die Chance dazu bekommt er schon in etwas mehr als zwei Wochen. Beim Auftakt einer Mega-Saison, wo der 34-jährige Routinier sogar bei allen drei großen Rundfahrten im Aufgebot steht.

