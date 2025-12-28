Konrad erwartet härtester Dreierpack der Radwelt

„Sicher hab ich Kekse genascht. Da muss man halt vielleicht das Frühstück weglassen“, zwinkert Patrick Konrad. Der Tour-Etappensieger und zweifache Papa hat die Weihnachtsfeiertage sichtlich genossen, vor Silvester geht’s noch zum Rest der Familie. Wo auch der Radprofi mit Sekt anstößt. „Wenn es einen Anlass gibt, mach ich das schon. Zum Beispiel, wenn ich eine Etappe gewinne.“ Die Chance dazu bekommt er schon in etwas mehr als zwei Wochen. Beim Auftakt einer Mega-Saison, wo der 34-jährige Routinier sogar bei allen drei großen Rundfahrten im Aufgebot steht.