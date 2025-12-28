Konrad erwartet härtester Dreierpack der Radwelt

Radstar Patrick Konrad startet bereits in zwei Wochen in die neue Saison, bei der Tour Down Under steht er für seinen Rennstall Lidl-Trek am Start. Es wird der Auftakt eines Jahres, in dem auf den Niederösterreicher der härteste Dreierpack der Radwelt wartet: Denn er steht im Aufgebot für Giro, Tour und Vuelta!
„Sicher hab ich Kekse genascht. Da muss man halt vielleicht das Frühstück weglassen“, zwinkert Patrick Konrad. Der Tour-Etappensieger und zweifache Papa hat die Weihnachtsfeiertage sichtlich genossen, vor Silvester geht’s noch zum Rest der Familie. Wo auch der Radprofi mit Sekt anstößt. „Wenn es einen Anlass gibt, mach ich das schon. Zum Beispiel, wenn ich eine Etappe gewinne.“ Die Chance dazu bekommt er schon in etwas mehr als zwei Wochen. Beim Auftakt einer Mega-Saison, wo der 34-jährige Routinier sogar bei allen drei großen Rundfahrten im Aufgebot steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.