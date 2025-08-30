Intimstes in Gefahr: So unsicher sind Dating-Apps

Das zeigt eine Untersuchung von Business Digital Index (BDI). Die Cybersicherheits-Spezialisten aus Litauen nahmen die 24 populärsten Dating-Plattformen und -Apps unter die Lupe und analysierten, wie diese ihre digitale Infrastruktur – und damit auch die ihnen anvertrauten Nutzerdaten – sichern. Die Ergebnisse fallen ernüchternd aus und sollten ein Warnsignal für alle Liebessuchenden und Flirtenden sein.

Denn im Gegensatz zu gewöhnlichen Anwendungen speichern Tinder & Co. einige der intimsten Daten, die man sich vorstellen kann: private Nachrichten, Angaben zur sexuellen Orientierung, persönliche Fotos und auch Kreditkarteninformationen. Wenn diese Systeme versagten, seien die Folgen verheerend, warnt BDI.