Riskanter Flirt

Intimstes in Gefahr: So unsicher sind Dating-Apps

Web
30.08.2025 06:00
Die Mehrheit der Dating-Apps ist unsicher.
Die Mehrheit der Dating-Apps ist unsicher.(Bild: Road Red Runner – stock.adobe.com (KI-generiert))

Wer suchet, der findet – und das immer öfter online: Jedes dritte Paar lernt sich hierzulande inzwischen über Dating-Plattformen und -Apps wie Tinder, Hinge oder Bumble kennen. Die Suche nach der großen Liebe birgt aber große Risiken, denn mit der Sicherheit ihrer Anwendungen nehmen es die meisten Anbieter nicht sehr genau.

Das zeigt eine Untersuchung von Business Digital Index (BDI). Die Cybersicherheits-Spezialisten aus Litauen nahmen die 24 populärsten Dating-Plattformen und -Apps unter die Lupe und analysierten, wie diese ihre digitale Infrastruktur – und damit auch die ihnen anvertrauten Nutzerdaten – sichern. Die Ergebnisse fallen ernüchternd aus und sollten ein Warnsignal für alle Liebessuchenden und Flirtenden sein.

Denn im Gegensatz zu gewöhnlichen Anwendungen speichern Tinder & Co. einige der intimsten Daten, die man sich vorstellen kann: private Nachrichten, Angaben zur sexuellen Orientierung, persönliche Fotos und auch Kreditkarteninformationen. Wenn diese Systeme versagten, seien die Folgen verheerend, warnt BDI.

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
