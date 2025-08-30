Alles neu: Jetzt werden noch Schulmöbel geschleppt

An mehreren Salzburger Schulstandorten jubeln Kinder und Jugendliche über ein modernes Umfeld und mehr Platz. Eine neue Ära bricht für die angehenden Kindergartenpädagogen am Campus Borromäum in Salzburg-Parsch an. In Annaberg-Lungötz ziehen die Volksschüler aus beiden Ortsteilen an einen Standort.