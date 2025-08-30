Alles neu: Jetzt werden noch Schulmöbel geschleppt
Neue Gebäude
An mehreren Salzburger Schulstandorten jubeln Kinder und Jugendliche über ein modernes Umfeld und mehr Platz. Eine neue Ära bricht für die angehenden Kindergartenpädagogen am Campus Borromäum in Salzburg-Parsch an. In Annaberg-Lungötz ziehen die Volksschüler aus beiden Ortsteilen an einen Standort.
Am Campus Borromäum läuft gerade noch der letzte Feinschliff: „Wir haben vom Altbau ins neue Gebäude 1800 Transportkisten und 6000 Einzelteile übersiedelt“, so Johannes Gruchmann-Bernau, Direktor an der Schule für Kindergartenpädagogik (BAfEP) über die letzten Arbeiten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.