Kevin Costner datet jetzt Ex-Milliardärsgattin

Costner Scheidungsverfahren gegen Baumgartner, mit der er die Söhne Cayden (18) und Hayes (16) sowie Tochter Grace (15) hat, wurde von beiden Seiten mit harten Bandagen geführt. Am Ende musste der 70-Jährige laut Berichten mehr Geld zahlen, als es der Vor-Ehevertrag vorgesehen hatte. Dazu bekommt sie noch 63 000 Dollar Unterhaltszahlungen für die Kinder.