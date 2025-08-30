Kevin Costner datet jetzt Ex-Milliardärsgattin

Zumindest müsste er sich keine Sorgen machen, dass sie es nur auf sein Geld abgesehen hat. Kevin Costners neue Herzdame hat nämlich selbst genug auf dem Konto.
Nach einem Bericht des Magazins „US Weekly“ soll es sich bei seiner neuen Herzdame um Kelly Noonan handeln, die Ex-Ehefrau eines Milliardärs.
Die beiden sollen in der Anfangsphase des Datings sein: „Sie wurden durch gemeinsame Freunde in Aspen einander vorgestellt, wo sich beide regelmäßig aufhalten. Seitdem haben sie sich schon ein paar Mal in Colorado getroffen.“
Da die beiden aber ansonsten fast 200 Kilometer voneinander entfernt leben – Costner in Santa Barbara, Noonan im Los Angeles-Vorort Manhattan Beach – sei die Beziehung bislang noch „nicht so ernst“.
Dennoch ist die 46-Jährige die erste Frau, der der „Yellowstone“-Star seit seiner Scheidung von seiner zweiten Ex-Frau Christine Baumgartner vor zwei Jahren näher gekommen sein soll.
Kevin Costner mit sechs seiner sieben Kinder:
Noonan steht auf ältere Männer
Ihren 26 Jahre älteren Ex-Ehemann Alec Gores hatte das Hollywood-Sternchen (ihr größter Erfolg war eine Nebenrolle 2010 in dem Channing Tatum Film „10 Jahre – Zauber eines Wiedersehens“) vor neun Jahren geheiratet. Im Dezember 2024 reichte sie die Scheidung ein. Mit dem schwerreichen Businessman – sein geschätztes Vermögen beträgt 2,2 Milliarden Dollar – hat sie Tochter Riley (6).
Costner Scheidungsverfahren gegen Baumgartner, mit der er die Söhne Cayden (18) und Hayes (16) sowie Tochter Grace (15) hat, wurde von beiden Seiten mit harten Bandagen geführt. Am Ende musste der 70-Jährige laut Berichten mehr Geld zahlen, als es der Vor-Ehevertrag vorgesehen hatte. Dazu bekommt sie noch 63 000 Dollar Unterhaltszahlungen für die Kinder.
Der Schauspieler hat außerdem vier weitere Kinder: Sohn Liam (28) aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Rooney, sowie die Töchter Annie (41) und Lily (39) plus Sohn Joe (37) aus seiner ersten Ehe mit Cindy Silva.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.