Formel 1: Nur ein „Wunder“ kann Ferrari retten!

Hängende Köpfe Ferrari! Der Auftakt beim Grand Prix der Niederlande verlief gar nicht nach Wunsch. Nur ein „Wunder“ kann die Scuderia retten, weiß auch Pilot Charles Leclerc.
In den ersten beiden Zandvoort-Trainings konnte Ferrari nicht mit der Spitze mithalten. Lewis Hamilton und Charles Leclerc hatten auf McLaren-Pilot Lando Norris fast eine Sekunde Rückstand. Anschließend sprach Leclerc vom „wahrscheinlich schlimmsten Freitag der Saison“.
Viel Hoffnung für das restliche Wochenende hat er nicht. „Ich erwarte nicht, dass wir uns stark verbessern können, denn McLaren ist in einer eigenen Liga unterwegs. Und Aston Martin war eine Überraschung für uns. Wir werden versuchen, das Auto zu verbessern, es gibt noch viel zu tun“, so der Monegasse.
Wechselhaftes Wetter
Immerhin: In der Qualifikation am Samstag und im Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/jeweils live im sportkrone.at-Ticker) könnte es durch wechselhaftes Wetter mit teilweise starkem Regen turbulent werden. „Ich freue mich darauf, zu versuchen, die Situation zu wenden und ein Wunder zu vollbringen“, sagt Leclerc.
