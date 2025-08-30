Vorteilswelt
GP der Niederlande

Formel 1: Nur ein „Wunder“ kann Ferrari retten!

Formel 1
30.08.2025 10:01
Ferrari enttäuschte am Freitag in Zandvoort.
Ferrari enttäuschte am Freitag in Zandvoort.(Bild: AFP/JOHN THYS)

Hängende Köpfe Ferrari! Der Auftakt beim Grand Prix der Niederlande verlief gar nicht nach Wunsch. Nur ein „Wunder“ kann die Scuderia retten, weiß auch Pilot Charles Leclerc.

In den ersten beiden Zandvoort-Trainings konnte Ferrari nicht mit der Spitze mithalten. Lewis Hamilton und Charles Leclerc hatten auf McLaren-Pilot Lando Norris fast eine Sekunde Rückstand. Anschließend sprach Leclerc vom „wahrscheinlich schlimmsten Freitag der Saison“.

Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Viel Hoffnung für das restliche Wochenende hat er nicht. „Ich erwarte nicht, dass wir uns stark verbessern können, denn McLaren ist in einer eigenen Liga unterwegs. Und Aston Martin war eine Überraschung für uns. Wir werden versuchen, das Auto zu verbessern, es gibt noch viel zu tun“, so der Monegasse.

Lesen Sie auch:
Oscar Piastri
F1 im Ticker
Zandvoort-Wochenende: Qualifying ab 15 Uhr LIVE
30.08.2025
FP2 in Zandvoort
Norris in Chaos-Session erneut schnellster Fahrer
29.08.2025

Wechselhaftes Wetter
Immerhin: In der Qualifikation am Samstag und im Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/jeweils live im sportkrone.at-Ticker) könnte es durch wechselhaftes Wetter mit teilweise starkem Regen turbulent werden. „Ich freue mich darauf, zu versuchen, die Situation zu wenden und ein Wunder zu vollbringen“, sagt Leclerc.

Porträt von krone Sport
krone Sport
