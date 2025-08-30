Diese Stadt steht kurz vor dem Glas-K.o.

Verständlich, dass die beiden Trainer bei den Fans nicht den besten Stand haben. Mehr noch: Rangers-Coach Russell Martin ist längst unten durch. Vor der Klatsche in Brügge hatte er noch versucht, seine Mannschaft stark zu reden. „Wir können in die Champions League kommen“, hatte der 39-jährige Ex-Verteidiger getönt. Eine mutige Aussage, wenn man in der heimischen Liga weder gegen Motherwell, Dundee FC noch St. Mirren (jeweils 1:1) gewinnen konnte. Nun könnte der Trainer, der erst im Juni installiert worden war, bereits nach zehn Spielen wieder entlassen werden.