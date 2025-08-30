Diese Stadt steht kurz vor dem Glas-K.o.

Celtic Glasgow blamierte sich in der Champions League-Qualifikation gegen Kairat Almaty, Erzrivale Rangers bezog gegen Salzburg-Bezwinger Brügge schwere Prügel. Die Stimmung in der schottischen Hauptstadt ist vor dem „Old Firm“-Derby am Sonntag aufgeheizt wie selten zuvor...
Gerade einmal drei Runden sind in der schottischen Premier League gespielt – und die Stimmung bei den beiden Hauptstadt-Klubs ist unterirdisch.
Denn die Glasgow Rangers und Celtic verpassten mit teils peinlichen Auftritten den Einzug in die Champions League.
Packung gegen Brügge
Celtic musste sich dem krassen Außenseiter Kairat Almaty nach Elfmeterschießen beugen, noch schlimmer erwischte es den Erzrivalen: Gegen Salzburg-Bezwinger Brügge kam man nach einem 1:3 zu Hause in Belgien mit 0:6 unter die Räder.
Verständlich, dass die beiden Trainer bei den Fans nicht den besten Stand haben. Mehr noch: Rangers-Coach Russell Martin ist längst unten durch. Vor der Klatsche in Brügge hatte er noch versucht, seine Mannschaft stark zu reden. „Wir können in die Champions League kommen“, hatte der 39-jährige Ex-Verteidiger getönt. Eine mutige Aussage, wenn man in der heimischen Liga weder gegen Motherwell, Dundee FC noch St. Mirren (jeweils 1:1) gewinnen konnte. Nun könnte der Trainer, der erst im Juni installiert worden war, bereits nach zehn Spielen wieder entlassen werden.
Denn am Sonntag (13) kommt es just zum ersten Derby der Saison, wenn Celtic in den Ibrox Park kommt.
Celtic-Fans fordern den Rücktritt des gesamten Vorstandes
Auch der Anhang der grünen Seite der Stadt hat längst die Schuldigen für den Fehlstart ausgemacht, forderte zuletzt den Rücktritt gleich des gesamten Vorstandes.
„In der Vergangenheit hat es immer einen Verein gegeben, der besser als der andere war“, weiß Alan Brazil vom Radiosender Talk Sports. Heuer stecken beide Vereine aber schon zu Saisonbeginn in einer Krise, gilt mehr denn je: verlieren verboten.
Das „Old Firm“ zählt ohnehin zu den hitzigsten Derbys der Welt. Unter diesen Voraussetzungen droht das Pulverfass jedoch zu explodieren.
Kommentare
