Stattdessen Tochter

Norbert Hofer kandidiert nicht mehr in Pinkafeld

Innenpolitik
30.08.2025 10:21
FPÖ-Landesparteiobmann Norbert Hofer
FPÖ-Landesparteiobmann Norbert Hofer(Bild: Imre Antal)

Der burgenländische FPÖ-Klubchef Norbert Hofer tritt 2027 nicht mehr bei der Gemeinderatswahl in Pinkafeld an. Das bestätigte er am Samstag. Dafür wird seine 22-jährige Tochter Anna-Sophie erstmals kandidieren.

Spitzenkandidat der Blauen werde Christoph Teiler sein, Anna-Sophie stehe auf dem zweiten Platz, sagte Hofer am Samstag. Der Klubobmann im Landtag begründete, dass er bereits zehn Jahre im Gemeinderat von Eisenstadt gewesen sei. „Anschließend werde ich fünf Jahre in Pinkafeld Gemeinderat gewesen sein.“

Bei der Wahl als Bundespräsident 2028 werde er planmäßig auch nicht antreten, aber völlig ausschließen könne man das nicht. Hofer ist seit Anfang des Jahres Klubobmann der FPÖ im Landtag Burgenland, bis 2021 war der Flugtechniker Bundesparteiobmann, bis 2024 Dritter Präsident des Nationalrats.

Lesen Sie auch:
Absage an Blau-Schwarz im Bund und an die Hofburg: Norbert Hofer bleibt im Burgenland.
„Kann nur sagen ...“
Ende mit Seitenhieb: Für Hofer ist Wien Geschichte
20.01.2025
Krone Plus Logo
FPÖ-Spitzenkandidat
Norbert Hofer: „Bei uns zuhause bin ich der Esel!“
03.01.2025

Privat ist der Politiker in zweiter Ehe verheiratet und hat vier Kinder, wobei drei aus ersten Ehe stammen und die jüngste Tochter Anna-Sophie aus der zweiten. Die 22-Jährige ist Pflegefachassistentin wie seine Ehefrau Verena.

