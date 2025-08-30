Norbert Hofer kandidiert nicht mehr in Pinkafeld

Spitzenkandidat der Blauen werde Christoph Teiler sein, Anna-Sophie stehe auf dem zweiten Platz, sagte Hofer am Samstag. Der Klubobmann im Landtag begründete, dass er bereits zehn Jahre im Gemeinderat von Eisenstadt gewesen sei. „Anschließend werde ich fünf Jahre in Pinkafeld Gemeinderat gewesen sein.“