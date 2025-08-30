Pleitenserie! Stabilisierung weiter nicht in Sicht

Der Kreditschutzverband von 1870 ist ein bevorrechteter Gläubigerschutzverband in Österreich und vertritt die Interessen von Gläubigern in Insolvenzverfahren. Bei Gericht gestaltet man aktiv Lösungen für Unternehmens- und Privatinsolvenzen. Ziel ist es, die Finanzkraft der Gläubiger durch Quotenzahlungen zu stärken, in dem man Kompromisse für alle Beteiligten verhandelt.

Als Gemeinschaft für Wirtschaftstreibende vertritt man die Interessen von über 34.000 freiwilligen Mitgliedern. Der Verband wurde 1870 von 40 Wiener Kaufleuten und Industriellen gegründet. Der Ursprungsgedanke war der Austausch von Informationen zum Schutz von Geschäftsleuten vor Verlusten.