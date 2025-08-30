Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1 Stunde Zeitverlust

Wieder Blechkolonne auf der Tauernautobahn

Salzburg
30.08.2025 11:44
Und täglich grüßt der Stau von der A10.
Und täglich grüßt der Stau von der A10.(Bild: Tröster Andreas)

Wie gefühlt jedes Sommer-Wochenende staut es sich wieder einmal auf der Tauernautobahn (A10): In beiden Fahrtrichtungen bildete sich Kolonnenverkehr. Laut den derzeitigen Angaben vom ÖAMTC und ADAC beträgt der Zeitverlust hochgerechnet bis zu einer Stunde. 

0 Kommentare

Er ist schon wieder da: der Stau auf der A10. Aufgrund des starken Reiseverkehrs schlängeln sich wieder die Blechkolonnen über Salzburgs Tauern-Route. Sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung Villach ist mit Wartezeiten zu rechnen. Zurzeit staut es sich besonders stark im Bereich Kuchl und Golling in Richtung Süden.

Stockender Verkehr
In Fahrtrichtung Salzburg müssen Lenker im Bereich Salzburg Süd und Knoten Pongau mit stark stockendem Verkehr und Stau rechnen.  Auch beim Grenzübergang Walserberg geht es nur langsam voran.  

Lesen Sie auch:
Verkehrsexperten raten dazu, bestimmte Routen am kommenden Wochenende in Österreich zu meiden.
Kommendes Wochenende
Stau zum Ferienende: Diese Routen besser meiden
28.08.2025
Autofahrerclubs warnen
Nächstes Stau-Wochenende wegen Ferienende im Osten
27.08.2025

Stau auch in Bayern
Auf der deutschen A8 sowohl in Richtung Rosenheim als auch in Richtung Salzburg geht es langsam voran: Vier Kilometer Stau gibt es zurzeit zwischen Bad Reichenhall und Loithalbrücke. Und im Bereich Chiemsee sowie Bernau stockt der Verkehr. Lenker sollten jedenfalls mit bis zu einer Stunde Zeitverlust rechnen.

Der ÖAMTC hatte bereits diese Woche vor einem Stau-Wochenende gewarnt. Am morgigen Sonntag ist mit der nächsten Blechlawine zu rechnen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.788 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
130.133 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
119.431 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4229 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1229 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf