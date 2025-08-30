Wieder Blechkolonne auf der Tauernautobahn

Wie gefühlt jedes Sommer-Wochenende staut es sich wieder einmal auf der Tauernautobahn (A10): In beiden Fahrtrichtungen bildete sich Kolonnenverkehr. Laut den derzeitigen Angaben vom ÖAMTC und ADAC beträgt der Zeitverlust hochgerechnet bis zu einer Stunde.
Er ist schon wieder da: der Stau auf der A10. Aufgrund des starken Reiseverkehrs schlängeln sich wieder die Blechkolonnen über Salzburgs Tauern-Route. Sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung Villach ist mit Wartezeiten zu rechnen. Zurzeit staut es sich besonders stark im Bereich Kuchl und Golling in Richtung Süden.
Stockender Verkehr
In Fahrtrichtung Salzburg müssen Lenker im Bereich Salzburg Süd und Knoten Pongau mit stark stockendem Verkehr und Stau rechnen. Auch beim Grenzübergang Walserberg geht es nur langsam voran.
Stau auch in Bayern
Auf der deutschen A8 sowohl in Richtung Rosenheim als auch in Richtung Salzburg geht es langsam voran: Vier Kilometer Stau gibt es zurzeit zwischen Bad Reichenhall und Loithalbrücke. Und im Bereich Chiemsee sowie Bernau stockt der Verkehr. Lenker sollten jedenfalls mit bis zu einer Stunde Zeitverlust rechnen.
Der ÖAMTC hatte bereits diese Woche vor einem Stau-Wochenende gewarnt. Am morgigen Sonntag ist mit der nächsten Blechlawine zu rechnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.