Wieder Blechkolonne auf der Tauernautobahn

Er ist schon wieder da: der Stau auf der A10. Aufgrund des starken Reiseverkehrs schlängeln sich wieder die Blechkolonnen über Salzburgs Tauern-Route. Sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung Villach ist mit Wartezeiten zu rechnen. Zurzeit staut es sich besonders stark im Bereich Kuchl und Golling in Richtung Süden.