In Spielfeld will man nicht mehr erinnert werden

Es sind Bilder, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Steirer eingebrannt haben: Männer, Frauen und Kinder, die über die Grenze drängen, Zäune überrennen und sich auf lange Fußmärsche durch Ortschaften, teils über Autobahnen machen. Im Spätsommer des Jahres 2015 erreicht die europäische Asylkrise auch die Steiermark.