In Spielfeld will man nicht mehr erinnert werden

Vor zehn Jahren hielt die Flüchtlingskrise das Land in Atem. Ab September 2015 kamen Zigtausende Migranten an der slowenisch-steirischen Grenze in Spielfeld an. Zehn Jahre später möchten viele vor Ort das Kapitel endgültig abschließen. Hilfreich: Die großen Zelte werden nun abgebaut.
Es sind Bilder, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Steirer eingebrannt haben: Männer, Frauen und Kinder, die über die Grenze drängen, Zäune überrennen und sich auf lange Fußmärsche durch Ortschaften, teils über Autobahnen machen. Im Spätsommer des Jahres 2015 erreicht die europäische Asylkrise auch die Steiermark.
