Kommt es bei der roten Wirtschaft bald zu Umbruch?

Dauerparkern geht es in Innsbruck an den Kragen
Teils schon ab Montag
Bernd Hinteregger ist ein umtriebiger Mann: Hotelier, Investor, Talkmaster und immer wieder für Neues und Überraschendes gut. Der in Wels geborene, aber in Kärnten aufgewachsene „Hans-Dampf“ kommt jetzt zum zweiten Mal für die hohe Politik ins Gespräch.
War es im Frühjahr die Aussicht auf ein Ministerium oder zumindest auf ein Staatssekretariat, ist es jetzt der Vorsitz im SPÖ-Wirtschaftsverband (SWV).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.