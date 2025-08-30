„Wilderer sind oft Soziopathen, total gefühlskalt“

Ein Psychologe erklärt, welcher Menschentyp der Wilderer vom Innviertel sein könnte. Seit März hält er mit illegalen Abschüssen die Polizei, Jägerschaft und Bevölkerung in Atem, konnte immer unerkannt verschwinden. Die Dunkelziffer der getöteten Tiere könnte noch weit höher sein, wie ein Polizist weiß.