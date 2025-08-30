„Wilderer sind oft Soziopathen, total gefühlskalt“
Serie im Innviertel
Ein Psychologe erklärt, welcher Menschentyp der Wilderer vom Innviertel sein könnte. Seit März hält er mit illegalen Abschüssen die Polizei, Jägerschaft und Bevölkerung in Atem, konnte immer unerkannt verschwinden. Die Dunkelziffer der getöteten Tiere könnte noch weit höher sein, wie ein Polizist weiß.
Seit März hält ein Wilderer das Innviertel in Atem, hat alleine im Bezirk Braunau 20 Rehe erlegt und einfach liegengelassen. „Die Lust am Töten scheint bei ihm im Vordergrund zu stehen“, sagt auch Markus Pöttinger, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Hochburg-Ach, wo die Fälle zentral zusammenlaufen.
