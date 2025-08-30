Anzügliche Promi-Chatbots ohne Erlaubnis erstellt

Meta spricht von „Mängeln“

Ein Meta-Sprecher sagte Reuters, die KI-Werkzeuge des Unternehmens hätten keine intimen Bilder von Erwachsenen oder Bilder von prominenten Kindern erstellen dürfen. Er führte dies auf Mängel bei der Durchsetzung der eigenen Richtlinien zurück. Das Unternehmen erlaube zwar die Erstellung von Bildern von Personen des öffentlichen Lebens, die Richtlinien verböten jedoch nackte, intime oder sexuell anzügliche Darstellungen. Kurz vor der Veröffentlichung des Reuters-Berichts löschte Meta rund ein Dutzend der Bots. Der Sprecher lehnte dazu eine Stellungnahme ab.