Schulangst muss nicht sein: Was den Kindern hilft

Vöcklamarkt kämpft um Zwischenhalt der Schnellzüge
Vorstoß in Region
Die Schulangst kann viele Ursachen haben und sich auf viele Arten äußern. Was den Kleinen hilft und warum gut gemeinte Beschwichtigungen nicht immer ratsam sind, weiß Kinesiologin Timea Hohla.
„Ich will nicht in die Schule, Mama ...“ Unaufhaltsam rückt der Schulbeginn näher. Doch nicht jedes Kind freut sich, alle Freunde wiederzusehen und wieder regelmäßig die Schulbank zu drücken. Was gegen die Unsicherheit und Unruhe helfen kann.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.