Warum auf Sturm heute die Chinesische Mauer wartet

Rot oder Schwarz – wohin fällt die Kugel heute (19.30) bei der 202. Auflage des Grazer Derbys? 2006 konnten die Rotjacken das letzte Mal ein Bundesliga-Duell gegen den Rivalen gewinnen, findet die Durststrecke ein Ende? Die „Steirerkrone“-Kolumnisten Werner Gregoritsch und Mario Haas sind sich einig: Sturm ist der Favorit!