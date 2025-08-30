Stadt verrechnet Anrainern die Straßensanierung

Geschockt sind viele der rund 60 Anrainer der idyllischen Siedlungsgasse in Rust. Die Straße wurde 2022 im Zuge neuer Wasseranschlüsse und einer Kanalsanierung aufgegraben und anschließend neu gestaltet. Fahrbahn und Gehsteige haben neue Beläge, dazwischen wurden Grünstreifen mit Bäumen und Gräsern gesetzt und Parkplätze gemacht. Ein netter Anblick, wenn da nicht Kosten wären, die jetzt den Grundstücksbesitzern aufgebrummt werden.