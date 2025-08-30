Stadt verrechnet Anrainern die Straßensanierung

Nur violettes Zuckerl! „Horror-Gruppe“ für Rapid
Conference League
Zahltag für eine vor drei Jahren erneuerte Gasse in der Freistadt Rust im Burgenland. Im Vorfeld kam wenig Information seitens der Stadtgemeinde zu den Anrainern. Jetzt sind die Kosten saftig und verunsichern Betroffene.
Geschockt sind viele der rund 60 Anrainer der idyllischen Siedlungsgasse in Rust. Die Straße wurde 2022 im Zuge neuer Wasseranschlüsse und einer Kanalsanierung aufgegraben und anschließend neu gestaltet. Fahrbahn und Gehsteige haben neue Beläge, dazwischen wurden Grünstreifen mit Bäumen und Gräsern gesetzt und Parkplätze gemacht. Ein netter Anblick, wenn da nicht Kosten wären, die jetzt den Grundstücksbesitzern aufgebrummt werden.
