Wechsel offenbar fix: Bayern bekommt neuen Stürmer

Personal-Not in der Offensive

Der deutsche Rekordmeister zahlt eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro für den 24-jährigen Senegalesen, zudem gibt’s eine Kaufoption in der Höhe von 65 Millionen Euro. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.