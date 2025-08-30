Wechsel offenbar fix: Bayern bekommt neuen Stürmer

Nun ist es offenbar fix: Stürmer Nicolas Jackson wechselt leihweise vom FC Chelsea zum FC Bayern München!
Wie Transferexperte Fabrizio Romano und Sky berichten, haben sich der FC Bayern München und der FC Chelsea auf einen Wechsel geeinigt.
Personal-Not in der Offensive
Der deutsche Rekordmeister zahlt eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro für den 24-jährigen Senegalesen, zudem gibt’s eine Kaufoption in der Höhe von 65 Millionen Euro. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.
Jackson, der im Sommer 2023 für 37 Millionen vom FC Villarreal nach London gewechselt war, steht beim FC Chelsea noch bis 2033 unter Vertrag. Noch am Samstag wird der Angreifer in München erwartet.
Kommentare
