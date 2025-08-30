Vorteilswelt
Nach Schlägerei

Frankreich: Auto fuhr in Menschengruppe, ein Toter

Ausland
30.08.2025 10:59
(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

In der französischen Stadt Évreux in der Normandie ist ein Autolenker mit seinem Fahrzeug mutmaßlich absichtlich in eine Menschengruppe vor einem Lokal gefahren. Ein Mann wurde getötet. Vor dem Vorfall soll es eine Schlägerei gegeben haben. 

0 Kommentare

Die Auseinandersetzung vor der Bar eskalierte gegen 4 Uhr früh, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Ein Streit war in Handgreiflichkeiten übergegangen, als plötzlich eine Person ein Fahrzeug holen ging und im Rückwärtsgang „vorsätzlich“ und mit „hoher Geschwindigkeit“ in die Gruppe fuhr. 

Ein Toter, fünf Verletzte
Ein Mann wurde bei dem Vorfall in Évreux getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt am Samstag mit. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Lokal La Winery in Évreux:

Wie es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Drei Personen befinden sich in Haft, Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen zunächst nicht vor. Die Justizbehörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes ein. 

