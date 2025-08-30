UFO-Alarm! Ist „3I/ATLAS“ künstlichen Ursprungs?

Die Außerirdischen lassen wir fürs Erste einmal außen vor. Dafür widmen wir uns Objekten aus den Tiefen des Alls, die in unser Sonnensystem ein- und Wochen oder Monate später wieder austreten und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Das erste derartige Objekt war Oumuamua 2017, das zweite Borisov zwei Jahre später. Natürlich könnte man sagen: Was regt ihr euch auf, das sind einfach Kometen! Davon gibt’s Tausende! Aber bei den zweien war unter anderem ihre Bahn ungewöhnlich. Und nun ist ein dritter Kandidat dazugekommen: Das Objekt heißt 3I/Atlas und wurde im Juli von Teleskopen in Hawaii und Chile entdeckt.