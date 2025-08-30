Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwischen Himmel & Erde

UFO-Alarm! Ist „3I/ATLAS“ künstlichen Ursprungs?

Vorarlberg
30.08.2025 06:05
Leuchtet zwar, zieht aber keinen Schweif hinter sich her: „3I/ATLAS“ ist ein seltsames Objekt.
Leuchtet zwar, zieht aber keinen Schweif hinter sich her: „3I/ATLAS“ ist ein seltsames Objekt.(Bild: stock.adobe.com null)

Lange war es ruhig in unserem Sonnensystem, doch in den vergangenen Jahren sind ein paar seltsame Gäste aufgetaucht. Jetzt ist wieder ein solches Objekt zu sehen. Ist es am Ende gar künstlichen Ursprungs, wie der weltberühmte Astrophysiker Avi Loeb jüngst vermutete? „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr hat sich die Sache genauer angeschaut. 

0 Kommentare

Die Außerirdischen lassen wir fürs Erste einmal außen vor. Dafür widmen wir uns Objekten aus den Tiefen des Alls, die in unser Sonnensystem ein- und Wochen oder Monate später wieder austreten und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Das erste derartige Objekt war Oumuamua 2017, das zweite Borisov zwei Jahre später. Natürlich könnte man sagen: Was regt ihr euch auf, das sind einfach Kometen! Davon gibt’s Tausende! Aber bei den zweien war unter anderem ihre Bahn ungewöhnlich. Und nun ist ein dritter Kandidat dazugekommen: Das Objekt heißt 3I/Atlas und wurde im Juli von Teleskopen in Hawaii und Chile entdeckt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Mähr
Christian Mähr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
12° / 19°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
14° / 19°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
13° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
122.929 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.211 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4143 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1901 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1341 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
UFO-Alarm! Ist „3I/ATLAS“ künstlichen Ursprungs?
„Macht mich stolz“
Zwei Juniors dürfen mit Altachs Profis nach Wien
VCÖ-Test
Rankweil und Feldkirch mit den schönsten Bahnhöfen
Gegen die Diving Ducks
Die Dornbirn Indians starten ihre finale Titeljagd
Dramatische Zahlen
Nachhilfebedarf in Vorarlberg auf Rekordniveau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf