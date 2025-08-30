Bitcoin fällt auf Stand von Anfang Juli zurück

Aktuell wird zwar noch davon ausgegangen, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung Mitte September den Leitzins senkt. Ein wesentlicher Grund dafür ist der schwächelnde Arbeitsmarkt. Zudem steht die Fed unter politischem Druck, da Präsident Donald Trump vehement niedrigere Zinsen fordert. Die weitere Entwicklung ist aber unklar. Niedrigere Zinsen würden spekulative Anlagen wie Kryptowährungen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver machen.