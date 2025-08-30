Millionen-Lockruf: Zieht Sturms Juwel weiter?

Wie die „Krone“ erfahren hat, gibt es zahlreiche Interessenten für den 19-jährigen Shootingstar, der zuletzt mit seiner Entscheidung, künftig für Kroatien statt Österreich aufzulaufen, für Aufsehen gesorgt hat. Ganz konkret soll dabei ein Lockruf aus Belgien sein: Cercle Brügge soll die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben und auch schon ein Angebot beim Meister hinterlegt haben.