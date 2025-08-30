Millionen-Lockruf: Zieht Sturms Juwel weiter?

Sturm kennt nun also seine Gegner für die diesjährige Europa-League-Saison. Ob dabei aber auch noch Stürmer-Juwel Leon Grgic für die Schwarz-Weißen auflaufen wird, steht in den Sternen.
Wie die „Krone“ erfahren hat, gibt es zahlreiche Interessenten für den 19-jährigen Shootingstar, der zuletzt mit seiner Entscheidung, künftig für Kroatien statt Österreich aufzulaufen, für Aufsehen gesorgt hat. Ganz konkret soll dabei ein Lockruf aus Belgien sein: Cercle Brügge soll die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben und auch schon ein Angebot beim Meister hinterlegt haben.
Kolportiert wird dabei eine Summe von über drei Millionen Euro. Womit Grgic, der in Graz noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, als Eigenbauspieler in Sphären wie einst Mario Haas (3,12 Millionen, 1999 zu Straßburg) und Dario Maresic (3 Millionen, 2019 zu Stade Reims) vorstoßen würde.
Spannendes Detail: Cercle Brügge, wo seit Sommer Ex-Salzburg-Interimstrainer und Rangnick-Assistent Onur Cinel als Chefcoach aktiv ist, ist der Partnerklub von AS Monaco, wo bekanntlich Ex-Sturm-Torjäger Mika Biereth aufläuft. Ob Sturm den Youngster ziehen lässt, ist offen. Und auch, ob Grgic Belgien als nächsten Karriereschritt sieht.
Kommentare
