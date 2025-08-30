Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Klub macht ernst

Millionen-Lockruf: Zieht Sturms Juwel weiter?

Bundesliga
30.08.2025 10:38
Wechselt Sturm-Juwel Grgic noch im Sommer?
Wechselt Sturm-Juwel Grgic noch im Sommer?(Bild: Pail Sepp)

Sturm kennt nun also seine Gegner für die diesjährige Europa-League-Saison. Ob dabei aber auch noch Stürmer-Juwel Leon Grgic für die Schwarz-Weißen auflaufen wird, steht in den Sternen.

0 Kommentare

Wie die „Krone“ erfahren hat, gibt es zahlreiche Interessenten für den 19-jährigen Shootingstar, der zuletzt mit seiner Entscheidung, künftig für Kroatien statt Österreich aufzulaufen, für Aufsehen gesorgt hat. Ganz konkret soll dabei ein Lockruf aus Belgien sein: Cercle Brügge soll die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben und auch schon ein Angebot beim Meister hinterlegt haben.

Kolportiert wird dabei eine Summe von über drei Millionen Euro. Womit Grgic, der in Graz noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, als Eigenbauspieler in Sphären wie einst Mario Haas (3,12 Millionen, 1999 zu Straßburg) und Dario Maresic (3 Millionen, 2019 zu Stade Reims) vorstoßen würde.

Lesen Sie auch:
Josef Pröll
ÖFB-Chef Josef Pröll:
„Das ist eine der ganz großen Enttäuschungen!“
30.08.2025

Spannendes Detail: Cercle Brügge, wo seit Sommer Ex-Salzburg-Interimstrainer und Rangnick-Assistent Onur Cinel als Chefcoach aktiv ist, ist der Partnerklub von AS Monaco, wo bekanntlich Ex-Sturm-Torjäger Mika Biereth aufläuft. Ob Sturm den Youngster ziehen lässt, ist offen. Und auch, ob Grgic Belgien als nächsten Karriereschritt sieht. 

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.788 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
130.133 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
119.431 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4229 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1229 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Bundesliga
Ein Klub macht ernst
Millionen-Lockruf: Zieht Sturms Juwel weiter?
„Nur in Hütteldorf“
Rapid: Spitze gegen Austria und Mentalitätsfrage
Ein Sieg muss her
Austria: Aufgeben ist für Helm keine Option
Ried gegen LASK
Bundesliga: Derby-Bilanz ist regelrecht mysteriös
Bundesliga-Ticker
LASK gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf