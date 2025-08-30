Vorarlberger Landwirt stirbt bei Traktorunfall

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Fraxern: Dort war ein 73-jähriger Mann mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs. Als der Anhänger an einem Baumstumpf hängenblieb, nahm das Unglück seinen Lauf.
Ein 73-jähriger Landwirt ist am Freitag im Gemeindegebiet Fraxern (Bezirk Feldkirch) bei einem Traktorunfall tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit Traktor samt Anhänger auf einem Forstweg unterwegs, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Traktor stürzte Hang hinunter
Der Anhänger blieb an einem Baumstumpf hängen, das Fahrzeug rutschte seitlich ab, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich. Der Landwirt wurde vom Traktor geschleudert und darunter eingeklemmt.
Gegen 15.15 Uhr fand die Ehefrau des 73-Jährigen ihren Mann und alarmierte die Rettungskräfte samt Notarzt. Die eingeleitete Reanimation blieb aber erfolglos.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.