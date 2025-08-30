Richterin setzt Trumps Abschiebepraxis aus

Die Richterin war von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt worden. Sie hat bereits Anfang August in einer ähnlichen Entscheidung das Vorgehen des Weißen Hauses kritisiert. Massenabschiebungen waren nicht nur ein zentrales Versprechen im Wahlkampf, sondern werden seit Trumps Amtsantritt auch öffentlichkeitswirksam mit Razzien und Festnahmen inszeniert. Laut Umfragen sind bereits 55 Prozent der US-Bürgerinnen und US-Bürger der Ansicht, dass die Razzien zu weit gehen. Noch mehr sind gegen den Bau riesiger Abschiebegefängnisse.