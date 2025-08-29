800 Anwendungen: Diese Daten werden nun öffentlich

Diese Informationspflicht trifft in erster Linie Organe der Verwaltung, Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichte sowie den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof. Auch Nationalrat, Bundesrat, Rechnungshof und Volksanwaltschaft sind umfasst.

Paradigmenwechsel in der öffentlichen Verwaltung

Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz wird ein lang geforderter Paradigmenwechsel eingeleitet, sagt der zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zur „Krone“. „Wer die Daten von heute teilt, schreibt die Geschichte von morgen.“ Pröll hofft auf einen Innovationsschub. Der kostenfreie Zugang zu hochwertigen Verwaltungsdaten eröffnet vor allem kleinen und mittleren Unternehmen neue Marktchancen – ohne teure Lizenzgebühren. So entstehen innovative Produkte, Dienstleistungen und gesellschaftlicher Mehrwert.