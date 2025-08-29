Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Ampel bis Unfall

800 Anwendungen: Diese Daten werden nun öffentlich

Innenpolitik
29.08.2025 06:00
Ampelkarten, Wanderwege und mehr: Das Informationsfreiheitsgesetz öffnet einen wahren ...
Ampelkarten, Wanderwege und mehr: Das Informationsfreiheitsgesetz öffnet einen wahren Datenschatz.(Bild: Birbaumer Christof)

Das Informationsfreiheitsgesetz, das mit 1. September in Kraft tritt, bereichert auch einen bisher weitgehend unbekannten Datenschatz: Unter data.gv.at stehen jedem Bürger dann alle öffentlichen Daten zur Verfügung – von Wanderwegen über Trinkbrunnenstandorten bis zu Arbeitsunfällen und sogar Ampelkarten. Daraus sind bereits 800 Gratis-Anwendungen wie Energie- und Spritpreisvergleiche hervorgegangen.

0 Kommentare

Künftig werden noch mehr Informationen von allgemeinem Interesse von bestimmten Institutionen und Organen auf der Plattform www.data.gv.at veröffentlicht. Dazu zählen beispielsweise Geschäftseinteilungen, Tätigkeitsberichte, Amtsblätter oder auch Studien und Gutachten. 

Diese Informationspflicht trifft in erster Linie Organe der Verwaltung, Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichte sowie den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof. Auch Nationalrat, Bundesrat, Rechnungshof und Volksanwaltschaft sind umfasst.

Paradigmenwechsel in der öffentlichen Verwaltung
Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz wird ein lang geforderter Paradigmenwechsel eingeleitet, sagt der zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zur „Krone“. „Wer die Daten von heute teilt, schreibt die Geschichte von morgen.“ Pröll hofft auf einen Innovationsschub. Der kostenfreie Zugang zu hochwertigen Verwaltungsdaten eröffnet vor allem kleinen und mittleren Unternehmen neue Marktchancen – ohne teure Lizenzgebühren. So entstehen innovative Produkte, Dienstleistungen und gesellschaftlicher Mehrwert.

Staatssekretär Pröll hofft auf einen Innovationsschub
Staatssekretär Pröll hofft auf einen Innovationsschub(Bild: Eva Manhart)

Fast 800 bereits erfolgreich entwickelte Anwendungen zeigen den Nutzen. Dazu zählen Spritpreise.at, Firmenbuch AI, Echtzeit-Routing mit den Wiener Linien, Smart-City-Services und Pandemie-Visualisierungen. „Meine Bitte und Hoffnung ist es, dass die kreativen Menschen in unsrem Land, diesen Datenschatz für neue, innovative Ideen nutzen“, so Pröll zur „Krone“.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
193.769 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
107.517 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
82.492 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1940 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1894 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1877 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Innenpolitik
Von Ampel bis Unfall
800 Anwendungen: Diese Daten werden nun öffentlich
Ist „offensichtlich“
Merz: Wohl kein Gipfel mit Putin und Selenskyj
Putins Augen am Himmel
Russen-Drohnen über Deutschland: Schutz verstärkt
Alarm im Häfen
Langeweile hinter Gittern lässt Aggression steigen
Brisante Geldflüsse
Grazer FPÖ-Finanzcausa: Gutachten mit Sprengkraft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf