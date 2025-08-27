Einbußen auf Campingplätzen und hochalpinen Hütten

60 Prozent der Urlauber sind Stammgäste

Einen ganz entscheidenden Anteil am Plus hätten auch die vielen Stammgäste. Mehr als 60 Prozent der Vorarlberg-Urlauber reisen regelmäßig ins westlichste Bundesland Österreichs und buchen ihren Aufenthalt bereits lange im Voraus. „Das spricht auch für eine gute Verbindung zwischen den Gästen und den Gastgebern“, berichtet Christian Schützinger. Kontinuität herrscht auch bezüglich der Herkunftsländer der Gäste. Auf die Deutschen ist nach wie vor Verlass (plus 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), nach einer kleinen Delle hat auch die Zahl der Gäste aus der Schweiz und Liechtenstein (plus 3,1 Prozent) wieder zugelegt. Eine große Affinität zum Ländle hegen traditionell auch die Niederländer – auch wenn die „Oranje“ in diesem Jahr ein wenig ausgelassen haben (minus 1,2 Prozent).