„Licht ist meine Farbe, die Kamera mein Pinsel“

Seit 1977 ist er Maler und Zeichner und erweitert eingefangene Momente ins Unendliche: Eine Glühbirne erscheint als ruhiges Dauerlicht, eine Neonlampe zerfällt in flackernde Bildpunkte. Der Architekt und Inhaber des Ateliers am Hauptplatz hält Standbilder fest – und macht daraus bewegte Gemälde aus Licht. „Fang meine Seele ein, die ich dort gesehen hab“, beschreibt der 66-Jährige seine Mission.

Kulturelles Selbstbewusstsein geprägt

Auch Bürgermeister Dominic Litzka kommt angesichts der Werke ins Schwärmen: „Manfred ist ein Botschafter unserer Stadt. Er trägt unser Wolkersdorf hinaus in die Welt – und bringt die Welt zurück zu uns.“ Und Landtagspräsident Karl Wilfing, sein Mentor, ergänzt: „Mein kreativer Freund hat nicht nur 219 Projekte umgesetzt – er hat das kulturelle Selbstbewusstsein des Weinviertels geprägt.“ Die Ausstellung umfasst 120 Werke, ergänzt durch Landschaften, Wasserwelten und Zeichnungen. Dazu ein 23-minütiger Film aus 350 Bildern, vertont von Bruder Gerhard.