Polit-Zank auf dem Rücken der Kinder geht weiter

Am Dienstagabend dann die Kehrtwende, Stadtchef Georg Rosner präsentierte eine Lösung: Kinder können nun bis 13 Uhr bleiben, inklusive Mittagessen und Aufsicht. Viele Eltern waren erleichtert. Doch statt Anerkennung gab es sofort den nächsten Polit-Zoff. In einer Presseaussendung der ÖVP erklärte Bürgermeister Georg Rosner, die Lösung sei „lange vor der SPÖ-Aussendung fixiert“ gewesen. Von einer „Mittagsgruppe“ könne keine Rede sein, vielmehr handle es sich um ein flexibles und günstigeres Modell. Die SPÖ wiederum habe „nur Stimmung auf sozialen Medien gemacht“.